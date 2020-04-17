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Posted 17 апреля 2020, 07:33

Published 17 апреля 2020, 07:33

Modified 1 октября, 13:34

Updated 1 октября, 13:34

Крупный пожар на пилораме потушили в Ростовской области

17 апреля 2020, 07:33
В Донецке удалось ликвидировать крупное возгорание, которое произошло на территории пилорамы, сообщили в УМЧС по Ростовской области.

Пожар начался в ночь на пятницу на улице Колхозной. Через 40 минут ему присвоили второй ранг.

«К 00.40 мск площадь возгорания превысил 1,1 тысячи квадратных метров. Тогда ему был присвоен третий ранг», — сказано в сообщении.

Отмечается, что потушить огонь удалось в 02.35 мск. К этим работам привлекли 55 человек, они использовали 12 единиц техники.

Медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее появилась информация, что по итогам трех месяцев 2020 года количество ландшафтных пожаров в Ростовской области выросло на 80% по сравнению с январем-мартом 2019-го.

#Общество#Новости
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