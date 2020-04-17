Крупный пожар на пилораме потушили в Ростовской области

Posted 17 апреля 2020, 07:33
Published 17 апреля 2020, 07:33
Modified 1 октября, 13:34
Updated 1 октября, 13:34
Пожар начался в ночь на пятницу на улице Колхозной. Через 40 минут ему присвоили второй ранг.
«К 00.40 мск площадь возгорания превысил 1,1 тысячи квадратных метров. Тогда ему был присвоен третий ранг», — сказано в сообщении.
Отмечается, что потушить огонь удалось в 02.35 мск. К этим работам привлекли 55 человек, они использовали 12 единиц техники.
Медицинская помощь никому не потребовалась.
Ранее появилась информация, что по итогам трех месяцев 2020 года количество ландшафтных пожаров в Ростовской области выросло на 80% по сравнению с январем-мартом 2019-го.
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