Митрополит Меркурий опроверг закрытие храмов в Ростовской области

Как рассказал митрополит, храмы продолжают работать, в них проходят службы, но в церквях ограничили доступ верующих.
Также в храмах региона продолжают проводить обязательные таинства, такие как крещение, миропомазание, исповедь и причастие. Эти таинства совершают в любое время, но проводят их ограниченное количество людей.
Для людей старше 65 лет причастие проводят на дому, кроме того, обсуждают возможность выезда священников на дом к верующим из группы риска и даже к зараженным коронавирусом при условии соблюдения рекомендаций.
Кроме того, митрополит заявил, что не видит необходимости в дезинфекции храмов.