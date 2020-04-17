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Митрополит Меркурий опроверг закрытие храмов в Ростовской области

17 апреля 2020, 10:03
Фото: Медиахолдинг1Mi
Храмы в Ростовской области никто не закрывал, сообщил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий во время брифинга.

Как рассказал митрополит, храмы продолжают работать, в них проходят службы, но в церквях ограничили доступ верующих.

Также в храмах региона продолжают проводить обязательные таинства, такие как крещение, миропомазание, исповедь и причастие. Эти таинства совершают в любое время, но проводят их ограниченное количество людей.

Для людей старше 65 лет причастие проводят на дому, кроме того, обсуждают возможность выезда священников на дом к верующим из группы риска и даже к зараженным коронавирусом при условии соблюдения рекомендаций.

Кроме того, митрополит заявил, что не видит необходимости в дезинфекции храмов.

Напомним, сотни ростовчан устроили очереди в храмы в Вербное воскресенье.

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