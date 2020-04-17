На въезде в Ростов инспекторы ДПС проверяют каждый автомобиль

По словам Тюрина, при отсутствии у водителей, въезжающих в Ростов, оснований, установленных постановлением региональных властей, сотрудники ДПС им рекомендуют вернуться к месту проживания.
Таким образом на въезде в Ростов-на-Дону проверяются все транспортные средства. Спикер также добавил, что полицейские контролируют передвижение граждан на личном транспорте и в черте городов Ростовской области.
Напомним, что в регионе за сутки было зафиксировано 23 новых случая заражения коронавирусом. Всего в области насчитывается 168 инфицированных COVID-19.