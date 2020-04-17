Полмиллиона рублей заплатят нарушители самоизоляции в Ростове

Каждый из нарушителей заплатит по 15 тысяч рублей, а в общей сложности им придется выплатить 480 тысяч. Еще несколько человек были оштрафованы на суммы по 3 тысячи рублей.
Губернатор рассказал, что за сутки составили 130 административных материалов в отношении компаний и бизнесменов. Режим самоизоляции действует с конца марта для профилактики коронавируса.
Добавим, что в данный момент зарегистрировано 145 случаев заболевания, в том числе есть зараженные дети. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии.