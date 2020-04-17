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Полмиллиона рублей заплатят нарушители самоизоляции в Ростове

17 апреля 2020, 03:22
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области суд оштрафовал 32 человек, которые нарушили режим обязательной самоизоляции, заявил глава региона Василий Голубев.

Каждый из нарушителей заплатит по 15 тысяч рублей, а в общей сложности им придется выплатить 480 тысяч. Еще несколько человек были оштрафованы на суммы по 3 тысячи рублей.

Губернатор рассказал, что за сутки составили 130 административных материалов в отношении компаний и бизнесменов. Режим самоизоляции действует с конца марта для профилактики коронавируса.

Добавим, что в данный момент зарегистрировано 145 случаев заболевания, в том числе есть зараженные дети. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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