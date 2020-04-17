Сбербанк представил антикризисные меры поддержки клиентов в условия пандемии

Для клиентов малого и микробизнеса, которые включены в утвержденный Постановлением Правительства № 434 список пострадавших от COVID-19, банк предоставляет нулевую ставку на займы по выплате зарплат. При этом должны быть соблюдены ряд условий, таких как наличие зарплатного договора со Сбербанком, ведения деятельности организации не менее одного года, начисление зарплат через банк в 1 квартале текущего года и срок кредитования не более года, с отсрочкой по погашению основного долга на шесть месяцев. Отмечается, что сумма кредита определяется исходя из МРОТ и численности персонала. При этом залог и поручительство не требуется. По истечению срока льготного периода ставка будет составлять 4%.