Сбербанк представил антикризисные меры поддержки клиентов в условия пандемии

На мероприятии Салимов ответил на наиболее важные вопросы касающиеся работы банковусловии COVID-19, поддержке бизнеса и населения.
Сбербанк представил направления, по которым будут реализованы государственные программы и собственные инициативы банка по поддержке граждан и бизнеса во время пандемии COVID-19.
Мероприятия по поддержке населения Сбербанком предусматривают четыре направления: кредитование, вклады, онлайн-поддержка и экосистема.
В рамках государственной программы «Кредитные каникулы» предоставляются льготные периоды выплат на полгода для ипотечных и потребительских кредитов, а также для держателей кредитных карт. В течение этого времени банк продлит срок кредитного обязательства, залога и поручительства, а заемщик может уменьшить или приостановить выплаты по кредитам. Воспользоваться программой могут граждане, которые документально подтвердят снижение собственных доходов более чем на 30%. Отмечается, что если в течение трех месяцев с момента предоставления заявления на получение льгот уменьшение дохода не будет подтверждено, то возникнет просроченная задолженность.
Стоит отметить, что получить ипотечные каникулы можно на срок до двух лет. Заемщик может отсрочить погашение, что позволит ему временно сократить или обнулить сумму платежа, увеличить срок кредитования, что снизит объем ежемесячного платежа или конвертировать валюту ипотеки в рубли, чтобы не зависеть от колебаний курса.
Однако, в отличие от других кредитных обязательств, отсрочка по выплате ипотеки может быть предоставлена только один раз. При этом, на срок «каникул» влияют такие факторы, как призыв в армию, декрет, значительное сокращение доходов и утрата трудоспособности.
Также Сбербанк запустил собственную программу реструктуризации кредита с увеличением срока выплат на 12-24 месяца для клиентов, у которых отсутствует лимит по сумме. Для этого также необходимы подтверждающие документы.
Отмечается, что для держателей вкладов начинает действовать услуга автопродления до 6 мая 2020 года с сохранением процентной ставки. При этом окончание вкладов приходится на период с 30 марта по 5 мая 2020 года.
В целях обеспечения бесперебойной работы в период пиковых нагрузок Сбербанк увеличил мощности онлайн-поддержки. С помощью дистанционных сервисов можно получить любую услугу банка круглосуточно. Граждане также могут воспользоваться небанковскими сервисами (экосистемой), такими как Сбермаркет, DOCDOC, OKKO, DELIVERY CLUB, виртуальная школа Сбербанка и BEREMNARABOTU.RU.
Специально для наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей бизнеса Сбербанк создал программу по реструктуризации кредитов заемщиков. В нее входят предприятия крупного, малого и микробизнеса.
В рамках программы предприниматели могут увеличить срок кредитования на полгода и отсрочить погашение текущих долгов на срок до шести месяцев. Также банк ввел удобную систему подачи заявок (на сайте банка в разделе «Кредиты» или по номеру 0321) и упрощенный механизм реструктуризации малому и среднему бизнесу. В случае неисполнения своих обязательств по кредитным договорам Сбербанком не будут применяться санкции в отношении небольших компаний на срок до шести месяцев.
Для клиентов малого и микробизнеса, которые включены в утвержденный Постановлением Правительства № 434 список пострадавших от COVID-19, банк предоставляет нулевую ставку на займы по выплате зарплат. При этом должны быть соблюдены ряд условий, таких как наличие зарплатного договора со Сбербанком, ведения деятельности организации не менее одного года, начисление зарплат через банк в 1 квартале текущего года и срок кредитования не более года, с отсрочкой по погашению основного долга на шесть месяцев. Отмечается, что сумма кредита определяется исходя из МРОТ и численности персонала. При этом залог и поручительство не требуется. По истечению срока льготного периода ставка будет составлять 4%.
Сбербанк также отменил плату за сервисное обслуживание терминалов безналичной оплаты с 1 марта до 31 мая 2020 года, при этом «каникулы» могут быть продлены в зависимости от ситуации в стране.