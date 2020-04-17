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Стало известно состояние ребенка, рожденного ростовчанкой с коронавирусом

17 апреля 2020, 14:57
Фото: Медиахолдинг1Mi
Стало известно состояние ребенка, рожденного ростовчанкой с коронавирусом
В Ростове-на-Дону ребенок, которого родила женщина с коронавирусом, чувствует себя хорошо, сообщили в городской администрации.

Напомним, что в Ростове впервые родила местная жительница, которая заразилась коронавирусной инфекцией. Роды приняли в больнице № 1, девочка весит 3,4 килограмма, ее рост составляет 50 сантиметров.

Отмечается, что 36-летнюю ростовчанку перевели в инфекционное отделение. Здесь расположен госпиталь для заболевших коронавирусом, роженица находится под наблюдением медиков.

«Младенца поместили в „условно чистую“ зону, его проверят на наличие заболевания. Он находится под наблюдением неонатолога», — уточнили в мэрии.

В данный момент и роженица, и младенец чувствуют себя хорошо.

Напомним, что в области зарегистрировали уже 168 случаев заражения коронавирусом.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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