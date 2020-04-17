Стало известно состояние ребенка, рожденного ростовчанкой с коронавирусом

Напомним, что в Ростове впервые родила местная жительница, которая заразилась коронавирусной инфекцией. Роды приняли в больнице № 1, девочка весит 3,4 килограмма, ее рост составляет 50 сантиметров.
Отмечается, что 36-летнюю ростовчанку перевели в инфекционное отделение. Здесь расположен госпиталь для заболевших коронавирусом, роженица находится под наблюдением медиков.
«Младенца поместили в „условно чистую“ зону, его проверят на наличие заболевания. Он находится под наблюдением неонатолога», — уточнили в мэрии.
В данный момент и роженица, и младенец чувствуют себя хорошо.