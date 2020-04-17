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Стоимость минимального набора продуктов выросла в Ростовской области

17 апреля 2020, 04:05
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области с начала года стоимость минимального набора продуктов питания выросла почти на 3%, сообщает Ростовстат.

Сейчас стоимость составляет 3855 рублей. По сравнению с декабрем 2019 года этот показатель увеличился на 2,9%, за месяц он вырос на 1,4%.

Стоимость в донском регионе стала одной из самых низких в ЮФО. Дешевле только в Волгоградской области — 3594,6 рубля.

Самая высокая стоимость в данный момент в Севастополе, она составляет 4406 рублей. На втором и третьем месте идут Краснодарский край и Крым.

Ранее была названа стоимость продуктовых наборов для школьников в Ростове. Их выдают во время действия режима самоизоляции.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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