Стоимость минимального набора продуктов выросла в Ростовской области

Сейчас стоимость составляет 3855 рублей. По сравнению с декабрем 2019 года этот показатель увеличился на 2,9%, за месяц он вырос на 1,4%.
Стоимость в донском регионе стала одной из самых низких в ЮФО. Дешевле только в Волгоградской области — 3594,6 рубля.
Самая высокая стоимость в данный момент в Севастополе, она составляет 4406 рублей. На втором и третьем месте идут Краснодарский край и Крым.
Ранее была названа стоимость продуктовых наборов для школьников в Ростове. Их выдают во время действия режима самоизоляции.