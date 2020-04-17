Увеличение числа безработных спрогнозировали в Ростовской области

До введения всех ограничений в службе занятости числились 16,5 тысячи человек. По словам губернатора, на эти цифры больше не стоит обращать внимания.
«С 6 апреля за 10 дней безработные передали 10 тысяч заявлений. Это число будет увеличиваться в дальнейшем», — заявил глава региона.
Отмечается, что ежедневно может поступать по 1 тысяче заявлений. Губернатор напомнил, что безработным с детьми будут выплачивать социальную помощь.
Сейчас в регионе зарегистрировано 168 случаев заболевания коронавирусом, в том числе заражены 16 детей.