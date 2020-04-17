rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Увеличение числа безработных спрогнозировали в Ростовской области

17 апреля 2020, 09:49
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области из-за ситуации с коронавирусом ожидается рост числа безработных, сообщил глава региона Василий Голубев.

До введения всех ограничений в службе занятости числились 16,5 тысячи человек. По словам губернатора, на эти цифры больше не стоит обращать внимания.

«С 6 апреля за 10 дней безработные передали 10 тысяч заявлений. Это число будет увеличиваться в дальнейшем», — заявил глава региона.

Отмечается, что ежедневно может поступать по 1 тысяче заявлений. Губернатор напомнил, что безработным с детьми будут выплачивать социальную помощь.

Сейчас в регионе зарегистрировано 168 случаев заболевания коронавирусом, в том числе заражены 16 детей.

Материалы по теме
Коронавирус распространился по 27 территориям Ростовской областиЕще два жителя Ростовской области вылечили от коронавирусаЧисло заразившихся коронавирусом в Ростовской области достигло 168 человек
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28