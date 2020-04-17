В интернете становится популярным флешмоб «Герои нашего времени»

Как сообщает kursdela.biz, в рамках массовой акции публикуются истории о медиках, волонтерах, курьерах, рабочих производств и людях других профессий, которые вынуждены работать в нынешней эпидемиологической ситуации. Флешмоб инициировали добровольческие штабы «Единой России», а одними из первых его участников, кто первым под этим хэштегом начал публиковать истории, стали депутаты ЕР, волонтеры партии и активисты «Молодой гвардии». А потом к ним присоединились пользователи соцсетей, и флешмоб приобрел популярность.