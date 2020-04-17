В интернете становится популярным флешмоб «Герои нашего времени»

Как сообщает kursdela.biz, в рамках массовой акции публикуются истории о медиках, волонтерах, курьерах, рабочих производств и людях других профессий, которые вынуждены работать в нынешней эпидемиологической ситуации. Флешмоб инициировали добровольческие штабы «Единой России», а одними из первых его участников, кто первым под этим хэштегом начал публиковать истории, стали депутаты ЕР, волонтеры партии и активисты «Молодой гвардии». А потом к ним присоединились пользователи соцсетей, и флешмоб приобрел популярность.
В «Единой России» отметили, что акция нужна для поддержки тех, кто должен выполнять свою работу в период пандемии. Партия запустила флешмоб, чтобы выразить благодарность этим людям.
Заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что за короткое время по хэштегу «Герои нашего времени» стали появляться сотни реальных историй о работе волонтерских бригад. Он отметил, что своим примером они показали, насколько важно помогать людям в трудные времена.
Отмечается, что волонтерские штабы ЕР стали открываться с 19 марта, и за короткое время их работа была развернута во всех регионах России. Адресную помощь от добровольцев получили уже более 217,6 тысячи человек.
Как сообщает сайт партии «Единая Россия», глава ЕР Дмитрий Медведев заявил, что волонтерские центры будут помогать людям вплоть до спада пандемии.