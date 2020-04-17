В Кемеровской области погиб первый пациент в коронавирусом

Как сообщает RNS, изначально тест на COVID-19 был отрицательный. Повторные посмертные тесты подтвердили у ее наличие инфекции. Подчеркивается, что погибшей было 64 года и она страдала от сахарного диабета.
В общем счете на территории Кемеровской области зарегистрировано 27 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели шесть человек, на лечении находятся еще 20 жителей.
По состоянию на 16 апреля, количество инфицированных COVID-19 в России достигло 27938 человек. Вылечились 2304 человека, скончались 232.