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В Кемеровской области погиб первый пациент в коронавирусом

17 апреля 2020, 11:28
Фото: flickr.com
Оперштаб по Кемеровской области сообщил о первой смерти от коронавируса. Пациентка умерла в реанимации 15 апреля в Белово.

Как сообщает RNS, изначально тест на COVID-19 был отрицательный. Повторные посмертные тесты подтвердили у ее наличие инфекции. Подчеркивается, что погибшей было 64 года и она страдала от сахарного диабета.

В общем счете на территории Кемеровской области зарегистрировано 27 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели шесть человек, на лечении находятся еще 20 жителей.

По состоянию на 16 апреля, количество инфицированных COVID-19 в России достигло 27938 человек. Вылечились 2304 человека, скончались 232.

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