Горбольницу № 6 в Ростове проверят после сообщений о принудительных выписках

В субботу, 18 апреля, стало известно, что в городской больнице № 6, терапевтическое отделение которой было закрыто на карантин, тяжело больным пациентам предлагают подписать документ, согласно которому они переходят на амбулаторное лечение. Персонал лечебного учреждения при этом не несет ответственности за пациентов. Кроме того, больным предписывают двухнедельный карантин.