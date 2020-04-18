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Горбольницу № 6 в Ростове проверят после сообщений о принудительных выписках

18 апреля 2020, 16:05
Фото: pixabay.com
Роспотребнадзор проверит МБУЗ «Городская больница № 6 г. Ростова-на-Дону» после сообщений о том, что в медучреждении принудительно выписывают тяжелых пациентов, отметили в пресс-центре по информированию жителей региона о ситуации по коронавирусу.

В субботу, 18 апреля, стало известно, что в городской больнице № 6, терапевтическое отделение которой было закрыто на карантин, тяжело больным пациентам предлагают подписать документ, согласно которому они переходят на амбулаторное лечение. Персонал лечебного учреждения при этом не несет ответственности за пациентов. Кроме того, больным предписывают двухнедельный карантин.

Из сообщений в СМИ известно, что поручение Минздрава выписывать все больных на амбулаторное лечение получили все медицинские учреждения в России.

Напомним, что на карантине из-за возможного распространения коронавируса в терапевтическом отделении МБУЗ «Городская больница № 6 г. Ростова-на-Дону» находится 64 человека. Следком из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил в больнице возбудил уголовное дело.

Больную коронавирусом пациентку в больнице держали в терапевтическом отделении вместе с другими больными. В другое медучреждение женщину перевели после того, как ее диагноз подтвердился.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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