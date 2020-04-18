rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Карантин предлагают ввести в Батайске из-за роста числа больных коронавирусом

18 апреля 2020, 11:20
Фото: https://pixabay.com
Главу Ростовской области Василия Голубева попросили ввести карантин в Батайске из-за резкого увеличения числа заболевших коронавирусом, следует из обращения главного санитарного врача региона Евгения Ковалева.

В обращении говорится, что 17% всех заболевших в регионе приходятся на Батайск. Показатель заболеваемости почти в 6 раз превышает среднеобластной показатель.

В городе ввели ограничительные меры, которые, по словам Ковалева, выполняются не в полном объеме. Кроме того, инфекция попадает в другие территории региона из-за цыганского населения, которое не соблюдает самоизоляцию и не отменяет массовых мероприятий.

«Следует ввести в Батайске карантин, в том числе ограничить въезд город. Нельзя допускать проведения развлекательных, зрелищных, спортивных мероприятий», — говорится в обращении.

Отмечается, что работать должны только жизнеобеспечивающие предприятия. Также в тексте говорится об обязательном проведении дезинфекции.

Сейчас в Ростовской области зарегистрированы 197 случаев заболевания коронавирусом.

Материалы по теме
Почти 200 человек заболели коронавирусом в Ростовской областиНазваны территории с новыми заболевшими коронавирусом в Ростовской областиВ Ростовской области вылечили 13 человек с коронавирусом
#Новости#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28