Карантин предлагают ввести в Батайске из-за роста числа больных коронавирусом

В обращении говорится, что 17% всех заболевших в регионе приходятся на Батайск. Показатель заболеваемости почти в 6 раз превышает среднеобластной показатель.
В городе ввели ограничительные меры, которые, по словам Ковалева, выполняются не в полном объеме. Кроме того, инфекция попадает в другие территории региона из-за цыганского населения, которое не соблюдает самоизоляцию и не отменяет массовых мероприятий.
«Следует ввести в Батайске карантин, в том числе ограничить въезд город. Нельзя допускать проведения развлекательных, зрелищных, спортивных мероприятий», — говорится в обращении.
Отмечается, что работать должны только жизнеобеспечивающие предприятия. Также в тексте говорится об обязательном проведении дезинфекции.