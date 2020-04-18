На борьбу с коронавирусом Ростовская область получит еще 1 млрд руб

На сегодняшний день на базе 11 медучреждений развернули 1071 койку для ковидных пациентов, предусмотрено расширение их мощностей до конца апреля до 1622 коек. «При развитии неблагоприятной эпидситуации на базе неинфекционных стационаров предусмотрено развернуть в течение двух суток дополнительно 1090 коек», — сказано в сообщении.