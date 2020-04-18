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На борьбу с коронавирусом Ростовская область получит еще 1 млрд руб

18 апреля 2020, 16:57
Фото: donland.ru
Ростовская область получит еще более 1 миллиарда рублей рублей на оснащение больниц для пациентов с коронавирусом, говорится в сообщении регионального правительства.

Деньги будут направлены на оснащение еще 1090 коек для больных COVID-19, планируется закупить аппараты ИВЛ, спецоборудование, средства индивидуальной защиты для медперсонала.

Ранее регион уже получил на подготовку медучреждений в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге, Каменске-Шахтинском, Сальске и Белой Калитве к пандемии более 1 миллиарда рублей. О выполнении поставленной задачи по подготовке моногоспиталей главы муниципальных образований отчитаются перед губернатором 24 апреля.

На сегодняшний день на базе 11 медучреждений развернули 1071 койку для ковидных пациентов, предусмотрено расширение их мощностей до конца апреля до 1622 коек. «При развитии неблагоприятной эпидситуации на базе неинфекционных стационаров предусмотрено развернуть в течение двух суток дополнительно 1090 коек», — сказано в сообщении.

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