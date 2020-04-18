Почти 900 человек привлекли к строительству медцентра в Ростове

Работы проходят в три смены, рабочие используют 59 единиц техники. На текущий момент завершены устройство фундамента и монтаж металлоконструкций каркаса.
«Сейчас рабочие монтируют окна, системы вентиляции, канализации и водопровода. Все работы проходят в соответствии с графиком», — сказано в сообщении.
Отмечается, что объект планируется сдать к 30 апреля. Для заболевших появятся 160 мест.
Всего построят 16 подобных медицинских центров в различных регионах.
Ранее появилась информация, что в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» появятся новые транспортные развязки.