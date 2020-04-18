В Ростове жители Суворовского обсудили финальную версию проекта парка 70-летия Победы

В ходе онлайн-конференции обсуждался окончательный вариант проекта. Он включает в себя исторический блок, тему настоящего и будущего. Дистанционное обсуждение проводилось со всеми желающими в течение двух дней, к разговору могли присоединиться граждане любого возраста. Предложения по каждому блоку были учтены создателями парка и уже на последней онлайн-встрече итоговая концепция была представлена жителям. А уже в мае-июне этого года, проект пойдет на оценку профессионального сообщества.