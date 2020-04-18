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В Ростове жители Суворовского обсудили финальную версию проекта парка 70-летия Победы

18 апреля 2020, 06:32
Порядка ста жителей жилого района Ростова-на-Дону обсудили окончательный проект парка им. 70-летия Победы и высказали свои пожелания разработчикам.

Все общение проходило в режиме онлайн-конференции.

Напомним, жители Ростовской области высказались за благоустройство нового парка в Суворовском на региональном голосовании по включению различных территорий в федеральную программу. После этого архитекторы начали работать над дизайн-проектом нового парка совместно с жителями Суворовского. В итоге ростовчане выбрали концепцию, которая символизирует связь времен. Предполагается построить большую историческую зону и объединить ее с современными спортивными площадками, велотрассами и местами для проведения культурно-массовых мероприятий.

В ходе онлайн-конференции обсуждался окончательный вариант проекта. Он включает в себя исторический блок, тему настоящего и будущего. Дистанционное обсуждение проводилось со всеми желающими в течение двух дней, к разговору могли присоединиться граждане любого возраста. Предложения по каждому блоку были учтены создателями парка и уже на последней онлайн-встрече итоговая концепция была представлена жителям. А уже в мае-июне этого года, проект пойдет на оценку профессионального сообщества.

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