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В Ростовской области выявили 29 новых случаев заболевания коронавирусом

18 апреля 2020, 07:51
Фото: https://pixabay.com
За прошедшие сутки случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали еще у 29 жителей Ростовской области, заявили в правительстве региона.

За все время число заболевших достигло 197 граждан, в том числе на лечении находятся дети. Медики вылечили уже 13 пациентов.

Медицинским наблюдением на данный момент охвачены 1584 местных жителей. За весь период это коснулось 10407 человек.

На заболевание специалистам удалось проверить более 14 тысяч граждан.

Добавим, что из-за пандемии сейчас действует режим самоизоляции и закрыты храмы. Из-за этого Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий рассказал, как освятить пасхальные куличи дома.

В области полностью запретили освящение куличей возле храмов, за это грозит уголовная ответственность.

В Ростове-на-Дону ужесточили правила въезда в город, инспекторы ДПС проверяют каждый автомобиль.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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