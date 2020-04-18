rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти Ростовской области рассказали о строительстве военными медцентра

18 апреля 2020, 10:58
Фото: donland.ru
Глава Ростовской области Василий Голубев ознакомился с ходом строительства многофункционального медицинского центра окружного военного клинического госпиталя, сообщили в правительстве региона.

Строительство началось в марте, центр будет рассчитан на 160 мест. В данный момент работы завершены более чем на 50%, на стройплощадке находятся свыше тысячи человек.

Отмечается, что центр необходим для лечения инфекционных больных. Предусмотрены боксы с одно- и двухместным размещением пациентов.

Также в центр завезут аппараты для искусственной вентиляции легких. Всего установят 21 единицу оборудования.

«Штат сотрудников мы укомплектовали, здесь будут трудоустроены 187 человек. Часть оборудования уже завезли, основная поставка начнется с 21 апреля», — сообщил начальник госпиталя Валерий Кокоев.

Добавим, что сейчас в регионе зарегистрировано 197 случаев заболевания коронавирусом.

Материалы по теме
Детский сад за 368 млн руб построят в РостовеТри новые транспортные развязки построят в Ростовской областиВ Ростовской области построили 257 тыс кв м жилья по нацпроекту
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28