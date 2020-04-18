Власти Ростовской области рассказали о строительстве военными медцентра

Строительство началось в марте, центр будет рассчитан на 160 мест. В данный момент работы завершены более чем на 50%, на стройплощадке находятся свыше тысячи человек.
Отмечается, что центр необходим для лечения инфекционных больных. Предусмотрены боксы с одно- и двухместным размещением пациентов.
Также в центр завезут аппараты для искусственной вентиляции легких. Всего установят 21 единицу оборудования.
«Штат сотрудников мы укомплектовали, здесь будут трудоустроены 187 человек. Часть оборудования уже завезли, основная поставка начнется с 21 апреля», — сообщил начальник госпиталя Валерий Кокоев.