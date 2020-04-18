Врачи прославившейся из-за COVID-19 больницы № 6 Ростова показали, как лечат пациентов

Напомним, что больница была определена приказом управления здравоохранения в качестве ковидного госпиталя для пациентов с внебольничной пневмонией. Однако в начале апреля в больницу госпитализировали пациентку, у которой был взят тест на коронавирус. Через несколько дней пришел результат анализа и он оказался положительным. Тогда пациентку перевели в Горбольницу № 1 имени Семашко.