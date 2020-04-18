Врачи прославившейся из-за COVID-19 больницы № 6 Ростова показали, как лечат пациентов

Напомним, что больница была определена приказом управления здравоохранения в качестве ковидного госпиталя для пациентов с внебольничной пневмонией. Однако в начале апреля в больницу госпитализировали пациентку, у которой был взят тест на коронавирус. Через несколько дней пришел результат анализа и он оказался положительным. Тогда пациентку перевели в Горбольницу № 1 имени Семашко.
Тем временем терапевтическое отделение МБУЗ «Городская больница № 6 г. Ростова-на-Дону» было закрыто на карантин, в нем находятся 64 человека. Позднее оказалось, что анализ на коронавирус оказался положительным только у врача-рентгенолога.
А 18 апреля стало известно, что всех пациентов больницы, в том числе и тяжело больных, принудительно выписывают, заставляя подписать документ, согласно которому они переходят на амбулаторное лечение.
Несмотря на скандальную репутацию больницы, медперсонал учреждения продолжает работать и оказывает помощь пациентам, поступающим с диагнозом «внебольничная пневмония». Сотрудники больницы используют все необходимые средства индивидуальной защиты.
«В первую очередь в группе риска находятся врачи скорой помощи и медики, работающие в больницах и поликлиниках — они не знают наверняка, с каким именно заболеванием столкнулись. Симптомы коронавируса очень похожи на симптомы гриппа и ОРВИ», — отмечается в сообщении.