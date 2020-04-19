Главный санитарный врач Ростовской области ни разу не сдавал тест на коронавирус

Главный санитарный врач Ростовской области ходит по улице в маске, как он признался. Чувствует себя Ковалев «прекрасно», и ни разу не тестировался на коронавирус.
«Я еще пока ни разу не тестировался. А зачем мне тестироваться, если я на улицу хожу в маске и в черных перчатках, заграницу не выезжал, с «заграничными» не контактировал». Измеряю три раза в день температуру, руки мою, как минимум, двадцать раз в день, не менее, чем по 20 секунд горячей водой. На работе тоже закрыто, к нам люди не ходят, мы не проводим сейчас прием», — сказал Ковалев.
По словам руководителя регионального Роспотребнадзора, люди сейчас боятся, на самом деле боятся, «но раскачивать лодку не надо». Ранее в селе Кашары заразился сотрудник Роспотребнадзора от своей жены, но кто именно «занес» в район коронавирус — неизвестно.
Подробнее читайте в материале: Что скрывают врачи: грозит ли вспышка коронавируса селу Кашары Ростовской области.