rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Главный санитарный врач Ростовской области ни разу не сдавал тест на коронавирус

19 апреля 2020, 05:17
Фото: 61.rospotrebnadzor.ru
Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области Евгений Ковалев не сдавал тест на коронавирус, заявил об этом сам Ковалев журналисту RostovGazeta.

Главный санитарный врач Ростовской области ходит по улице в маске, как он признался. Чувствует себя Ковалев «прекрасно», и ни разу не тестировался на коронавирус.

«Я еще пока ни разу не тестировался. А зачем мне тестироваться, если я на улицу хожу в маске и в черных перчатках, заграницу не выезжал, с «заграничными» не контактировал». Измеряю три раза в день температуру, руки мою, как минимум, двадцать раз в день, не менее, чем по 20 секунд горячей водой. На работе тоже закрыто, к нам люди не ходят, мы не проводим сейчас прием», — сказал Ковалев.

По словам руководителя регионального Роспотребнадзора, люди сейчас боятся, на самом деле боятся, «но раскачивать лодку не надо». Ранее в селе Кашары заразился сотрудник Роспотребнадзора от своей жены, но кто именно «занес» в район коронавирус — неизвестно.

Подробнее читайте в материале: Что скрывают врачи: грозит ли вспышка коронавируса селу Кашары Ростовской области.

Материалы по теме
В Ростове под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся почти полсотни детейНа борьбу с коронавирусом Ростовская область получит еще 1 млрд рубСотрудники Роспотребнадзора Ростова сдали тест на коронавирус после заражения коллеги
#Новости#Эксклюзив#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28