Новые разрешения для передвижения по Ростову будут выдавать в девяти пунктах

Всего в городе будут действовать девять пунктов выдачи: по одному в каждом районе и еще один в центре города, предназначенный для выдачи разрешений для муниципальных учреждений и предприятий. В каждом пункте будут работать десять сотрудников МФЦ и пять представителей районных администраций. В настоящее время организованы рабочие места в районах для оперативной выдачи пропусков с учетом соблюдения санитарных норм.