Новые разрешения для передвижения по Ростову будут выдавать в девяти пунктах

Всего в городе будут действовать девять пунктов выдачи: по одному в каждом районе и еще один в центре города, предназначенный для выдачи разрешений для муниципальных учреждений и предприятий. В каждом пункте будут работать десять сотрудников МФЦ и пять представителей районных администраций. В настоящее время организованы рабочие места в районах для оперативной выдачи пропусков с учетом соблюдения санитарных норм.
Разрешения начнут выдавать уже в понедельник, 20 апреля, с 9.00 до 21.00 мск. Получить пропуск можно будет до 22 апреля. Новые разрешения будут выдаваться в соответствии с поправками в постановление регионального правительства «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции». Перед тем, как обратиться в пункт выдачи, необходимо записаться на прием по телефонам горячих линий с 09.00 до 18.00 мск.
Напомним, что с 31 марта в Ростовской области действует режим обязательной самоизоляции. По данным на 19 апреля в Ростовской области зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности в регионе выявлено 232 случая заболевания, 13 пациентов выздоровели.