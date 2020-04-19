О дополнительных ограничениях из-за COVID-19 рассказал губернатор Ростовской области

С 23 апреля в Ростове начнут действовать новые разрешения для сотрудников не приостановивших работу организаций. Новые разрешения будут выдавать в горадминистрации с 20 по 22 апреля взамен старых справок.
Разрешения будут действительны только по предъявлении паспорта либо удостоверения личности обладателя и давать право лишь на перемещение к месту работы и обратно.
Кроме того, глава области напомнил муниципалитетам о необходимости работы со всеми дончанами, вернувшимися домой из других регионов. Всего в области более семи тысяч человек, которые вернулись из командировок и поездок.
По состоянию на 19 апреля в Ростовской области выявили 35 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших достигло 232. од медицинским наблюдением находятся 2095 человек, из них на самоизоляции по месту жительства 1083. Сняли с медицинского наблюдения 9907 человек. За весь период медицинским наблюдением охватили 12 002 человека