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О дополнительных ограничениях из-за COVID-19 рассказал губернатор Ростовской области

19 апреля 2020, 11:12
Фото: pixabay.com
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об ужесточении мер для передвижения по Ростову-на-Дону, вводимых из-за коронавируса.

С 23 апреля в Ростове начнут действовать новые разрешения для сотрудников не приостановивших работу организаций. Новые разрешения будут выдавать в горадминистрации с 20 по 22 апреля взамен старых справок.

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Разрешения будут действительны только по предъявлении паспорта либо удостоверения личности обладателя и давать право лишь на перемещение к месту работы и обратно.

Кроме того, глава области напомнил муниципалитетам о необходимости работы со всеми дончанами, вернувшимися домой из других регионов. Всего в области более семи тысяч человек, которые вернулись из командировок и поездок.

По состоянию на 19 апреля в Ростовской области выявили 35 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших достигло 232. од медицинским наблюдением находятся 2095 человек, из них на самоизоляции по месту жительства 1083. Сняли с медицинского наблюдения 9907 человек. За весь период медицинским наблюдением охватили 12 002 человека

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