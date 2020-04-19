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Почти на 40% упали продажи мяса в Ростовской области

19 апреля 2020, 05:40
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области в 2019 году продажи мяса за год снизились на 38,5%, сообщает Ростовстат.

Дело в том, что прекратили работу сразу несколько птицеводческих комплексов. Из-за этого реализация мяса снизилась до 175,4 тысячи тонн.

При этом объем продаж молочной продукции увеличился и достиг 417 тысяч тонн. Больше всего мяса продали сельскохозяйственные компании — 83,2 тысячи тонн.

На втором месте идут фермерские хозяйства с показателем почти 36 тысяч тонн. Область за год реализовала 169,8 тысячи тонн картофеля.

Ранее появилась информация, что в Ростовской области из-за пандемии выделят субсидии производителям мяса.

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