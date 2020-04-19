Почти на 40% упали продажи мяса в Ростовской области

Дело в том, что прекратили работу сразу несколько птицеводческих комплексов. Из-за этого реализация мяса снизилась до 175,4 тысячи тонн.
При этом объем продаж молочной продукции увеличился и достиг 417 тысяч тонн. Больше всего мяса продали сельскохозяйственные компании — 83,2 тысячи тонн.
На втором месте идут фермерские хозяйства с показателем почти 36 тысяч тонн. Область за год реализовала 169,8 тысячи тонн картофеля.
Ранее появилась информация, что в Ростовской области из-за пандемии выделят субсидии производителям мяса.