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Ростовчанка Диброва рассказала, чего лишил ее коронавирус

19 апреля 2020, 19:12
Фото: instagram.com/polinadibrova/
Супруга известного ведущего Дмитрия Диброва, уроженка Ростова-на-Дону Полина Диброва, рассказала, как пандемия коронавируса нарушила ее планы, об этом многодетная мать написала в Instagram.

Девушка поделилась с подписчиками, что должна была улететь 19 апреля в путешествие. Кроме того, у нее были запланированы поездки на 25 и 30 апреля, а вернуться домой Полина собиралась только 7 мая.

«Скоро я пройду свою черту планов и зависну в пространстве. Видимо, все лето буду просто плыть по течению. Что важно? Важно научится получать удовольствие там где ты находишься и откинуть плановость. Думаю, получится, в этом даже есть что-то вызывающее, а вызов всегда увлекает», — написала Диброва.

Напомним, что ранее Полина призналась, что во время карантина по коронавирусу успевает только готовить и мыть посуду.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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