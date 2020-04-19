Ростовчанка Диброва рассказала, чего лишил ее коронавирус

«Скоро я пройду свою черту планов и зависну в пространстве. Видимо, все лето буду просто плыть по течению. Что важно? Важно научится получать удовольствие там где ты находишься и откинуть плановость. Думаю, получится, в этом даже есть что-то вызывающее, а вызов всегда увлекает», — написала Диброва.