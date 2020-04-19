Сотрудники Роспотребнадзора Ростова сдали тест на коронавирус после заражения коллеги

«Круг контактных установлен, они обследованы, мероприятия дальше продолжаются. Если бы мы в больнице ничего не сделали, у нас были бы другие разговоры, с другими людьми. Он контактировал с женой, которая раньше заболела. Она тоже контактировала с неизвестным источником. До того, как она заболела, в Кашарском районе уже был зарегистрирован случай, и этот человек лежал в больнице (москвичка). Жена его работает в лаборатории и точно так же, как и все люди, ходит в магазин и везде. Люди приезжали в Кашары, приезжают и будут приезжать, не нужно ничего додумывать. Мы по всей области пытаемся устанавливать контакты, но не всегда это удается», - говорит Ковалев.