Сотрудники Роспотребнадзора Ростова сдали тест на коронавирус после заражения коллеги

Один из сотрудников Роспотребнадзора в Кашарском районе Ростовской области заболел коронавирусом. Скорее всего, он заразился от жены - лаборантки ЦРБ. По словам Ковалева, проведено эпидемиологическое расследование, круг лиц, с которыми контактировали зараженные, установлен. Зараженный коронавирусом сотрудник Роспотребнадзора посещал совещания, но он был в маске. Всех, с кем контактировал работник Роспотребнадзора, уже протестировали.
«Круг контактных установлен, они обследованы, мероприятия дальше продолжаются. Если бы мы в больнице ничего не сделали, у нас были бы другие разговоры, с другими людьми. Он контактировал с женой, которая раньше заболела. Она тоже контактировала с неизвестным источником. До того, как она заболела, в Кашарском районе уже был зарегистрирован случай, и этот человек лежал в больнице (москвичка). Жена его работает в лаборатории и точно так же, как и все люди, ходит в магазин и везде. Люди приезжали в Кашары, приезжают и будут приезжать, не нужно ничего додумывать. Мы по всей области пытаемся устанавливать контакты, но не всегда это удается», - говорит Ковалев.
Однако врачи ЦРБ Кашарского не уверены в том, что выявлены все «контакты». Они настаивают на «неизвестных заграничных», которых, якобы, не хотят раскрывать из-за места работы зараженного.
Подробнее читайте в материале: Что скрывают врачи: грозит ли вспышка коронавируса селу Кашары Ростовской области.