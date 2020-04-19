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Сотрудники Роспотребнадзора Ростова сдали тест на коронавирус после заражения коллеги

19 апреля 2020, 05:16
Фото: pxhere.com
После того, как стало известно о том, что один из сотрудников Роспотребнадзора Ростовской области заражен коронавирусом, его коллеги сдали тест на COVID-19, рассказал RostovGazeta руководитель Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев.

Один из сотрудников Роспотребнадзора в Кашарском районе Ростовской области заболел коронавирусом. Скорее всего, он заразился от жены - лаборантки ЦРБ. По словам Ковалева, проведено эпидемиологическое расследование, круг лиц, с которыми контактировали зараженные, установлен. Зараженный коронавирусом сотрудник Роспотребнадзора посещал совещания, но он был в маске. Всех, с кем контактировал работник Роспотребнадзора, уже протестировали.

«Круг контактных установлен, они обследованы, мероприятия дальше продолжаются. Если бы мы в больнице ничего не сделали, у нас были бы другие разговоры, с другими людьми. Он контактировал с женой, которая раньше заболела. Она тоже контактировала с неизвестным источником. До того, как она заболела, в Кашарском районе уже был зарегистрирован случай, и этот человек лежал в больнице (москвичка). Жена его работает в лаборатории и точно так же, как и все люди, ходит в магазин и везде. Люди приезжали в Кашары, приезжают и будут приезжать, не нужно ничего додумывать. Мы по всей области пытаемся устанавливать контакты, но не всегда это удается», - говорит Ковалев.

Однако врачи ЦРБ Кашарского не уверены в том, что выявлены все «контакты». Они настаивают на «неизвестных заграничных», которых, якобы, не хотят раскрывать из-за места работы зараженного.

Подробнее читайте в материале: Что скрывают врачи: грозит ли вспышка коронавируса селу Кашары Ростовской области.

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