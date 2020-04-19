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Стало известно, когда ростовчан вывезут из Бангкока

19 апреля 2020, 09:51
Фото: pixabay.com
Оставшихся в Таиланде жителей Ростовской области вывезут спецрейсом 21 апреля, сообщила пресс-служба Минкомсвязи.

Рейсом из Бангкока смогут воспользоваться застрявшие в стране из-за коронавируса жители Ростовской области и Краснодарского каря. Рейс вылетит в 21.00 21 апреля, первую посадку сделает в Сочи, после чего отправится в Ростов.

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По состоянию на 19 апреля новые случаи коронавирусной инфекции выявили у 35 жителей Ростовской области, общее количество заболевших достигло 232. Под медицинским наблюдением находятся 2095 человек, из них на самоизоляции по месту жительства 1083. Сняли с медицинского наблюдения 9907 человек. За весь период медицинским наблюдением охватили 12 002 человека.

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