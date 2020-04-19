Стало известно, когда ростовчан вывезут из Бангкока

По состоянию на 19 апреля новые случаи коронавирусной инфекции выявили у 35 жителей Ростовской области, общее количество заболевших достигло 232. Под медицинским наблюдением находятся 2095 человек, из них на самоизоляции по месту жительства 1083. Сняли с медицинского наблюдения 9907 человек. За весь период медицинским наблюдением охватили 12 002 человека.