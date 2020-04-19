В Ростовской области усилили борьбу с браконьерами во время нереста рыбы

В рамках борьбы с незаконным ловом места нереста патрулируются сотрудниками Таганрогской инспекции отдела рыбнадзора и полицейскими. Так, в результате рейдов были найдены запрещенные орудия лова, принадлежащие браконьерам. Кроме того, на территории Неклиновского района у реки Миус было изъято 12 сетей. В реку вернули 69 килограммов водных биологических ресурсов.