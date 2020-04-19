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В Ростовской области усилили борьбу с браконьерами во время нереста рыбы

19 апреля 2020, 19:28
Фото: rostov-fishcom.ru
На миграционных путях и местах нереста в реках Миус, Мокрый Еланчик, Самбек, Миусский Лиман в Ростовской области был усилен контроль, говорится в сообщении Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

В рамках борьбы с незаконным ловом места нереста патрулируются сотрудниками Таганрогской инспекции отдела рыбнадзора и полицейскими. Так, в результате рейдов были найдены запрещенные орудия лова, принадлежащие браконьерам. Кроме того, на территории Неклиновского района у реки Миус было изъято 12 сетей. В реку вернули 69 килограммов водных биологических ресурсов.

Проводятся административные расследования.

Ранее специалисты предупредили, что из-за низкого уровня воды в Цимлянском водохранилище в Ростовской области могут возникнуть проблемы для весеннего нереста рыбы.

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