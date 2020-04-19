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Власти Новочеркасска прокомментировали заявку на кредит на 58 млн руб

19 апреля 2020, 06:22
Фото: https://novochgrad.ru
Администрация Новочеркасска Ростовской области планирует взять кредит на сумму 58 миллионов рублей, сообщили в мэрии.

Исполняющая обязанности замглавы мэрии Анна Пискунова прокомментировала размещение соответствующего аукциона. Годовая ставка составит 8%, кредит выдадут на три года.

«К началу года долг банкам и региональному бюджету составлял 533,7 миллиона рублей. В 2019 году долговая нагрузка достигала 38,4% от собственных доходов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в этом году планируется снизить уровень долговой нагрузки на 2,1%. Оформление кредита является плановой работой в рамках программы муниципальных заимствований.

Все средства пойдут на покрытие дефицита городской казны.

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