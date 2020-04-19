Врачи в Ростовской области не смогли найти заразившего лаборантку коронавирусом

«Там история „мутная“. Муж этой лаборантки работает в Роспотребнадзоре. Они, скорее всего, утаивали информацию, что они контактировали с кем-то, кто приехал из заграницы. У них с другой стороны „контакт“ был (не от москвички — первый случай в Кашарах — RostovGazeta), и они утаивают. Они были в селе, в магазины ходили, муж — на совещания. Но „контакт“ никак не в больнице был, а где-то в другой стороне. Этим должны СЭС и Роспотребнадзор заниматься. Наше дело — лечить», — прокомментировали изданию врачи больницы.