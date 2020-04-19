Врачи в Ростовской области не смогли найти заразившего лаборантку коронавирусом

Сотрудник Роспотребнадзора Ростовской области заразился коронавирусом в Кашарском районе. Сейчас он вместе со своей женой — лаборанткой ЦРБ Кашарского района, находятся в больнице. Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев уверен, что его сотрудник заразился от собственной жены.
Кто стал «главным и первым контактом» — уже, по словам Ковалева, установлен. Однако в самой ЦРБ в это не верят. Все дело в том, что первую заболевшую коронавирусом в Кашарах доставили в больницу за два дня до того, как лаборантка ЦРБ ушла в отпуск. Это официальные данные врачей. Остается вопрос, как могла заразиться лаборантка, если первую заболевшую доставили в больницу «по всем правилам» и уход за ней осуществлялся должным образом.
«Там история „мутная“. Муж этой лаборантки работает в Роспотребнадзоре. Они, скорее всего, утаивали информацию, что они контактировали с кем-то, кто приехал из заграницы. У них с другой стороны „контакт“ был (не от москвички — первый случай в Кашарах — RostovGazeta), и они утаивают. Они были в селе, в магазины ходили, муж — на совещания. Но „контакт“ никак не в больнице был, а где-то в другой стороне. Этим должны СЭС и Роспотребнадзор заниматься. Наше дело — лечить», — прокомментировали изданию врачи больницы.
Сотрудники больницы сначала дали подробное интервью RostovGazeta о том, что муж их сотрудницы работает в Роспотребнадзоре, поэтому они не могут найти «контакта» — от кого именно заразились супруги, а потом попросили не публиковать эту информацию, не называть имена и даже пригрозили судом.
Подробнее читайте в материале: Что скрывают врачи: грозит ли вспышка коронавируса селу Кашары Ростовской области.