Четыре человека пострадали в крупной аварии под Ростовом

Происшествие случилось в хуторе Старая Станица на улице Буденного. Водитель Chevrolet Cruze решил перестроиться на противоположную сторону обочины.
Автомобиль помешал водителю «Лады Гранта», который попытался уйти от лобового столкновения и совершил автоаварию. Он съехал на обочину, зацепил Chevrolet, столкнулся с Hyunday и врезался в стелу.
«Спасатели отключили аккумулятор и устранили угрозу утечку газа. В аварии пострадали четыре пассажира „Лады“, их доставили в больницу», — сказано в сообщении.
Отмечается, что остальным участникам аварии госпитализация не понадобилась.