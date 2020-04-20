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Четыре человека пострадали в крупной аварии под Ростовом

20 апреля 2020, 10:10
Фото: ГКУ Ростовской области "РО ПСС"
В Ростовской области произошла автоавария с участием трех автомобилей, четыре человека получили травмы, сообщает областная поисково-спасательная служба.

Происшествие случилось в хуторе Старая Станица на улице Буденного. Водитель Chevrolet Cruze решил перестроиться на противоположную сторону обочины.

Автомобиль помешал водителю «Лады Гранта», который попытался уйти от лобового столкновения и совершил автоаварию. Он съехал на обочину, зацепил Chevrolet, столкнулся с Hyunday и врезался в стелу.

«Спасатели отключили аккумулятор и устранили угрозу утечку газа. В аварии пострадали четыре пассажира „Лады“, их доставили в больницу», — сказано в сообщении.

Отмечается, что остальным участникам аварии госпитализация не понадобилась.

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#Новости#Происшествия
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