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Дезинфекцию авиазавода имени Бериева в Таганроге провели войска химзащиты

20 апреля 2020, 17:51
Фото: structure.mil.ru
Войска химзащиты продезинфицировали производственные объекты Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

«Военнослужащие провели дезинфекцию заводских цехов, фасадов зданий и прилегающих к ним дорожных покрытий общей площадью около 150 тысяч квадратных метров», — сказано в сообщении.

Дезинфекцию объектов оборонно-промышленного комплекса в Ростовской области силами Минобороны начали на прошлой неделе. Всего планируется обработать 19 предприятий — 170 знаний и сооружений, а также около 700 тысяч квадратных метров прилегающих к ним дорог и территорий.

Обработку от коронавируса проводят специальным раствором ДТС-ГК, в дезинфекции на территории ТАНТК привлекали 16 военнослужащих и четыре единицы спецтехники.

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