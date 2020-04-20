Дезинфекцию авиазавода имени Бериева в Таганроге провели войска химзащиты

Дезинфекцию объектов оборонно-промышленного комплекса в Ростовской области силами Минобороны начали на прошлой неделе. Всего планируется обработать 19 предприятий — 170 знаний и сооружений, а также около 700 тысяч квадратных метров прилегающих к ним дорог и территорий.