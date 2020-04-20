Дезинфекцию авиазавода имени Бериева в Таганроге провели войска химзащиты

«Военнослужащие провели дезинфекцию заводских цехов, фасадов зданий и прилегающих к ним дорожных покрытий общей площадью около 150 тысяч квадратных метров», — сказано в сообщении.
Дезинфекцию объектов оборонно-промышленного комплекса в Ростовской области силами Минобороны начали на прошлой неделе. Всего планируется обработать 19 предприятий — 170 знаний и сооружений, а также около 700 тысяч квадратных метров прилегающих к ним дорог и территорий.
Обработку от коронавируса проводят специальным раствором ДТС-ГК, в дезинфекции на территории ТАНТК привлекали 16 военнослужащих и четыре единицы спецтехники.