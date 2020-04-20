Фотографии очередей возле пунктов выдачи пропусков в Ростове появились в Сети

«Еще фотографии с места получения пропусков. Ленинский район, Школа № 85… С уважением, работодатели», — написали обратившиеся в редакцию ростовчане и прислали фотографии, на которых толпа людей стоит вплотную друг к другу перед зданием пункта.
Аналогичные фотографии появились и в городских пабликах. Как пишут жители Ростова, возле каждого упнкта образовались огромные очереди. «Живая очередь, никакого соблюдения дистанции», — пишут горожане.
Напомним, в Ростове ужесточили меры передвижения по городу, в связи с чем с понедельника начали выдавать новые пропуска взамен старых справок.