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Фотографии очередей возле пунктов выдачи пропусков в Ростове появились в Сети

20 апреля 2020, 12:27
Фото: RostovGazeta
Жители Ростова-на-Дону делятся фотографиями огромных очередей возле пунктов по выдаче пропусков нового образца, несколько материалов прислали в RostovGazeta.

«Еще фотографии с места получения пропусков. Ленинский район, Школа № 85… С уважением, работодатели», — написали обратившиеся в редакцию ростовчане и прислали фотографии, на которых толпа людей стоит вплотную друг к другу перед зданием пункта.

Аналогичные фотографии появились и в городских пабликах. Как пишут жители Ростова, возле каждого упнкта образовались огромные очереди. «Живая очередь, никакого соблюдения дистанции», — пишут горожане.

Напомним, в Ростове ужесточили меры передвижения по городу, в связи с чем с понедельника начали выдавать новые пропуска взамен старых справок.

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