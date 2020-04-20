Маски планируют продавать в магазинах Ростова

«Управлением торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону ведется работа по достижению договоренности с представителями объектов розничной торговли по включению лицевых повязок в ассортиментную матрицу для последующей реализации населению», — сказано в сообщении.
В настоящее время уже провели беседу с представителями «Леруа Мерлен», «Лента», «ОКЕЙ», «Ашан», «Пятерочка», руководство которых рассматривает возможность включения в ассортимент лицевых масок.
Властям города поступает много обращений, связанных с дефицитом масок, в связи с чем и решили подключить к продаже розничные магазины. В настоящее время в городе производство повязок из бязи, поплина, трикотажа, нетканых материалов увеличили до 100 тысяч штук в день.