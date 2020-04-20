Маски планируют продавать в магазинах Ростова

Властям города поступает много обращений, связанных с дефицитом масок, в связи с чем и решили подключить к продаже розничные магазины. В настоящее время в городе производство повязок из бязи, поплина, трикотажа, нетканых материалов увеличили до 100 тысяч штук в день.