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Масштабный ремонт улицы Александровской начали в Новочеркасске

20 апреля 2020, 14:07
Фото: novochgrad.ru
В Новочеркасске приступили к масштабному ремонту улицы Александровской, сообщили в городской администрации.

Улица попала под комплексный ремонт в рамках подготовки к VI Всемирному конгрессу казаков, который пройдет в текущем году. В ближайшее время на всей протяженности Александровской отремонтируют проезжую часть и тротуары. В настоящее время на объекте ремонтируют аллею.

Кроме того, в городе ремонтируют и другие улицы, уже закончили реконструкцию спуска Герцена, который является одним из важнейших объектов транспортной инфраструктуры Новочеркасска. Также идет ремонт в переулках Рощинском и Юннатов, в планах ремонтные работы Комитетской на участке от Хмельницкого до у Пушкинской.

Кроме того, на благоустройство парка в микрорайоне Соцгород в Новочеркасске из бюджетов трех уровней выделили 128 миллионов рублей.

Напомним, в Ростовской области реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», стартовавший в 2019 году.

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