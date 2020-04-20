Масштабный ремонт улицы Александровской начали в Новочеркасске

Кроме того, в городе ремонтируют и другие улицы, уже закончили реконструкцию спуска Герцена, который является одним из важнейших объектов транспортной инфраструктуры Новочеркасска. Также идет ремонт в переулках Рощинском и Юннатов, в планах ремонтные работы Комитетской на участке от Хмельницкого до у Пушкинской.