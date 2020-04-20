Масштабный ремонт улицы Александровской начали в Новочеркасске

Улица попала под комплексный ремонт в рамках подготовки к VI Всемирному конгрессу казаков, который пройдет в текущем году. В ближайшее время на всей протяженности Александровской отремонтируют проезжую часть и тротуары. В настоящее время на объекте ремонтируют аллею.
Кроме того, в городе ремонтируют и другие улицы, уже закончили реконструкцию спуска Герцена, который является одним из важнейших объектов транспортной инфраструктуры Новочеркасска. Также идет ремонт в переулках Рощинском и Юннатов, в планах ремонтные работы Комитетской на участке от Хмельницкого до у Пушкинской.
Кроме того, на благоустройство парка в микрорайоне Соцгород в Новочеркасске из бюджетов трех уровней выделили 128 миллионов рублей.
Напомним, в Ростовской области реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», стартовавший в 2019 году.