Неприятный запах питьевой воды в Ростове объяснили власти

В 2020 году уровень органолептических свойств воды выше обычного, но это не влияет на ее безопасность, хотя и может причинять дискомфорт жителям. «На сегодняшний день питьевая вода соответствует требованиям СанПиН. Вода безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу», — отметили в горадминистрации.