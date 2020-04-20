Неприятный запах питьевой воды в Ростове объяснили власти

Неприятный запах воды обсуждали в соцсети жители Ростова, для решения проблемы в городе ввели технологический режим аэрации воды на фильтрах для удаления части пахнущих веществ.
Причиной появившегося запаха стало потепление, воду город получает из реки Дон. «С весенним потеплением активизируются биологические процессы: насыщение речной воды летучими органическими соединениями приводит к изменению ее органолептических качеств, а именно появлению неприятного запаха», — сказано в сообщении мэрии.
В 2020 году уровень органолептических свойств воды выше обычного, но это не влияет на ее безопасность, хотя и может причинять дискомфорт жителям. «На сегодняшний день питьевая вода соответствует требованиям СанПиН. Вода безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу», — отметили в горадминистрации.
Полностью решить проблему рассчитывают до конца года путем ввода в эксплуатацию установок для обработки воды порошкообразным активированным углем.