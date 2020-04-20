Очереди появились у пунктов выдачи пропусков в Ростове

Напомним, что с 23 апреля начнут действовать новые пропуска, дающие право появляться на улице. Их нужно оформить с 20 по 22 апреля в специальных пунктах выдачи.
Утром горожане начали жаловаться, что не могут дозвониться по указанным телефонам. Позже возле пунктов выдачи появились большие очереди из желающих получить документы.
При этом людей не испугал проливной дождь. Пункты выдачи разрешений действуют во всех районах города с 09.00 до 21.00 мск.
Добавим, что в области зарегистрировано 292 случая заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составил 60 пациентов.