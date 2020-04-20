Поединок между ростовчанином Бастой и Тимати предложила провести Федерация бокса РФ

Posted 20 апреля 2020, 08:37
Published 20 апреля 2020, 08:37
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
По словам Кремлева, федерация работает над созданием такого формата для артистов, которые любят бокс и занимаются им. Он отметил, что и Баста, и Тимати увлечены этим видом спорта.
Он предложил исполнителям побоксировать и пообещал со стороны федерации этот поединок организовать.
Ранее рэпер Баста, который является уроженцем Ростова-на-Дону, вместе с певицей Елкой сняли клип в условиях режима самоизоляции.