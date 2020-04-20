rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 апреля 2020, 08:37

Published 20 апреля 2020, 08:37

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Поединок между ростовчанином Бастой и Тимати предложила провести Федерация бокса РФ

20 апреля 2020, 08:37
Российская федерация бокса выступила с предложением провести бой с участием рэперов Тимура Юнусова (Тимати) и Василия Вакуленко (Баста), пишет ТАСС со ссылкой на генсекретаря организации Умара Кремлева.

По словам Кремлева, федерация работает над созданием такого формата для артистов, которые любят бокс и занимаются им. Он отметил, что и Баста, и Тимати увлечены этим видом спорта.

Он предложил исполнителям побоксировать и пообещал со стороны федерации этот поединок организовать.

Ранее рэпер Баста, который является уроженцем Ростова-на-Дону, вместе с певицей Елкой сняли клип в условиях режима самоизоляции.

#Спорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика