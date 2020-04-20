Порядок предоставления стимулирующей поддержки в АПК утвердили в Ростовской области

Получатели стимулирующей субсидии должны будут увеличить объемы производимой продукции. Получить поддержку смогут хозяйства, занимающиеся выращиванием масличных культур, риса и винограда, а также производством молока. Именно эти направления АПК являются приоритетными для Ростовской области.