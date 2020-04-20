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Порядок предоставления стимулирующей поддержки в АПК утвердили в Ростовской области

20 апреля 2020, 14:49
Фото: vk.com/pravitelstvo61
Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил порядок предоставления стимулирующей поддержки агропромышленному комплексу, сообщило региональное правительство.

Получатели стимулирующей субсидии должны будут увеличить объемы производимой продукции. Получить поддержку смогут хозяйства, занимающиеся выращиванием масличных культур, риса и винограда, а также производством молока. Именно эти направления АПК являются приоритетными для Ростовской области.

Кроме того, получить стимулирующую субсидию смогут фермеры и сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

Порядок предоставления субсидии изменили в связи с обновлением федеральных норм.

Ранее стало известно, что в Ростовской области на поддержку агропромышленного комплекса в 2020 году направят 5,2 миллиарда рублей.

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