Ростовская область вошла в топ-5 регионов по приросту заболевших COVID-19 за сутки

Без учета Москвы, где насчитывается 2026 новых пациентов, Ростовская область заняла пятое место по приросту заболевших в стране. На первом месте расположилась Московская область с показателем 578 человек. На втором - Нижегородская область, где прирост составил 113 больных. На третьем - Санкт-Петербург с 86- заболевшими. В Калужской области, которая заняла четвертое место в рейтинге, зарегистрировано 70 новых пациентов.