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Ростовская область вошла в топ-5 регионов по приросту заболевших COVID-19 за сутки

20 апреля 2020, 10:10
Фото: Правительство Ростовской области
Ростовская область вошла в десятку российских регионов по числу новых заболевших коронавирусом за сутки, следует из официально опубликованных рейтингов.

Напомним, что на 20 апреля в Ростовской области было зарегистрировано 60 новых заболевших коронавирусом, а общее число заразившихся составило 292 человека.

Без учета Москвы, где насчитывается 2026 новых пациентов, Ростовская область заняла пятое место по приросту заболевших в стране. На первом месте расположилась Московская область с показателем 578 человек. На втором - Нижегородская область, где прирост составил 113 больных. На третьем - Санкт-Петербург с 86- заболевшими. В Калужской области, которая заняла четвертое место в рейтинге, зарегистрировано 70 новых пациентов.

Как сообщалось ранее, за выходные уровень заболеваемости коронавирусом в Ростовской области подскочил в два раза и составил 6,94 заразившихся на 100 тысяч населения.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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