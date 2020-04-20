Ростовская область вошла в топ-5 регионов по приросту заболевших COVID-19 за сутки

Напомним, что на 20 апреля в Ростовской области было зарегистрировано 60 новых заболевших коронавирусом, а общее число заразившихся составило 292 человека.
Без учета Москвы, где насчитывается 2026 новых пациентов, Ростовская область заняла пятое место по приросту заболевших в стране. На первом месте расположилась Московская область с показателем 578 человек. На втором - Нижегородская область, где прирост составил 113 больных. На третьем - Санкт-Петербург с 86- заболевшими. В Калужской области, которая заняла четвертое место в рейтинге, зарегистрировано 70 новых пациентов.
Как сообщалось ранее, за выходные уровень заболеваемости коронавирусом в Ростовской области подскочил в два раза и составил 6,94 заразившихся на 100 тысяч населения.