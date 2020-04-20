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Posted 20 апреля 2020, 06:52

Published 20 апреля 2020, 06:52

Modified 1 октября, 15:08

Updated 1 октября, 15:08

Сотни жителей Ростова останутся без света на этой неделе

20 апреля 2020, 06:52
В Ростове-на-Дону из-за плановых работ на текущей неделе пройдут массовые отключения света, сообщили в «Донэнерго».

В понедельник без электричества остались жители улицы Юфимцева. Во вторник света не будет на проспекте Космонавтов.

В среду обесточат улицы Жмайлова, Нансена, Сельская, Калиновская, Турмолиновская, проспект Стачки, переулки Партизанский и Обуховский. Также это касается улиц 4-я линия, Школьная, Черевичкина, Рябышева.

В четверг ограничения введут на улицах Дачная, Медицинская, Соловьиная, Таганрогская. Света не будет по улице Жмайлова и проспекту Стачки.

Ранее в Ростове запрещали отключать электричество из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас в регионе зарегистрировано 232 случая заболевания.

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