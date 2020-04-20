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Студентов-преподавателей предлагают обучать работе на удаленке

20 апреля 2020, 11:37
Фото: pixabay.com
В Минпросвещения РФ поступило обращение от Института прогрессивного образования с предложением ввести в педагогические вузы предмет по обучению работе в удаленном режиме.

Как пишет RT, переход в режим онлайн-обучения из-за пандемии показал наличие большого числа проблем для учителей и учеников. Так, не все педагоги оказались в состоянии освоить технические средства для удаленной работы.

В связи с этим эксперты предложили ввести дополнительный предмет в педвузах по теме онлайн-преподавания, а для действующих учителей организовать дополнительные курсы повышения квалификациии.

Отмечается, что речь идет об изучении методики онлайн-образования, в частности геймификации, а также работе за компьютером.

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