Студентов-преподавателей предлагают обучать работе на удаленке

Как пишет RT, переход в режим онлайн-обучения из-за пандемии показал наличие большого числа проблем для учителей и учеников. Так, не все педагоги оказались в состоянии освоить технические средства для удаленной работы.
В связи с этим эксперты предложили ввести дополнительный предмет в педвузах по теме онлайн-преподавания, а для действующих учителей организовать дополнительные курсы повышения квалификациии.
Отмечается, что речь идет об изучении методики онлайн-образования, в частности геймификации, а также работе за компьютером.