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В Новочеркасске поезд насмерть сбил молодую девушку

20 апреля 2020, 08:43
Фото: yusut.sledcom.ru
В Новочеркасске Ростовской области в понедельник под колесами поезда погибла молодая девушка, сообщает Южное управление на транспорте СКР.

Происшествие случилось в понедельник утром на остановочном пункте НЭВЗ. Железную дорогу хотела перейти 20-летняя девушка в капюшоне.

«Пострадавшую сбил электровоз, она скончалась от полученных травм. По данному факту проводится доследственная проверка», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося.

Ранее несколько поездов дальнего следования отменили из-за COVID-19 в Ростове. В одном из случаев водитель легкового автомобиля пытался уехать из Ростова по рельсам.

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#Новости#Происшествия
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