В Новочеркасске поезд насмерть сбил молодую девушку

Происшествие случилось в понедельник утром на остановочном пункте НЭВЗ. Железную дорогу хотела перейти 20-летняя девушка в капюшоне.
«Пострадавшую сбил электровоз, она скончалась от полученных травм. По данному факту проводится доследственная проверка», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося.
Ранее несколько поездов дальнего следования отменили из-за COVID-19 в Ростове. В одном из случаев водитель легкового автомобиля пытался уехать из Ростова по рельсам.