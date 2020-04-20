В Ростове за полдня выдали почти 78 тыс новых пропусков

"На 12:00 выдано 77949 пропусков 751 предприятию", - сказано в сообщении.
При этом из-за большого количества заявок увеличили число телефонных номеров, по которым можно предварительно записаться для получения пропусков.
Каждый посетитель приходит к назначенному времени, чтобы избежать столпотворения, всем на входе измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком и при необходимости выдают маски.
Напомним, в Ростове ужесточили меры передвижения по городу, в связи с чем с понедельника начали выдавать новые пропуски взамен старых справок.