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В Ростове за полдня выдали почти 78 тыс новых пропусков

20 апреля 2020, 11:03
Фото: rostov-gorod.ru
На 12.00 мск 20 апреля в Ростове-на-Дону выдали 77,9 тысячи пропусков нового образца для передвижения по городу, сообщила пресс-служба мэрии.

"На 12:00 выдано 77949 пропусков 751 предприятию", - сказано в сообщении.

При этом из-за большого количества заявок увеличили число телефонных номеров, по которым можно предварительно записаться для получения пропусков.

Каждый посетитель приходит к назначенному времени, чтобы избежать столпотворения, всем на входе измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком и при необходимости выдают маски.

Напомним, в Ростове ужесточили меры передвижения по городу, в связи с чем с понедельника начали выдавать новые пропуски взамен старых справок.

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