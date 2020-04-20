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Виновных в создании очередей возле пунктов выдачи пропусков нашли в Ростове

20 апреля 2020, 18:43
Фото: RostovGazeta
Очереди возле пунктов выдачи новых пропусков в Ростове-на-Дону создали пришедшие не в назначенное время горожане, сообщил первый заместитель главы городской администрации Юрий Овчинников.

«Создавалась нервозность из-за того, что люди приходили не в то время, когда им было назначено. Кроме того, являлись те предприниматели, которым запрещено работать, но они продолжали требовать пропуска и начинали скандалить», — прокомментировал ситуацию с очередями Овчинников.

Кроме того, заместитель главы администрации рассказал, что при проверке пропусков сотрудники правоохранительных органов смогут позвонить по номеру телефона, указанному в разрешении: телефон должен быть рабочим, чтобы контактное ответственное лицо поручилось за сотрудника и подлинность его пропуска.

Напомним, новые пропуска начали выдавать в Ростове 20 апреля, к вечеру понедельника их выдали около 200 тысяч штук.

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