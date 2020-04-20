Виновных в создании очередей возле пунктов выдачи пропусков нашли в Ростове

«Создавалась нервозность из-за того, что люди приходили не в то время, когда им было назначено. Кроме того, являлись те предприниматели, которым запрещено работать, но они продолжали требовать пропуска и начинали скандалить», — прокомментировал ситуацию с очередями Овчинников.