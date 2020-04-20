ВКонтакте выяснила, о чём мечтают россияне во время самоизоляции

Чтобы поддержать пользователей во время самоизоляции и помочь мечтам исполниться, ВКонтакте и AliExpress Россия устраивают розыгрыш, на который потратят 13,5 миллиона рублей. Для участия нужно будет зайти в раздел «Желания» в мобильном приложении VK, добавить в вишлист как минимум один товар AliExpress и поделиться им в историях с хештегом #экспрессжеланий. Все участники получат скидку 150 рублей, а каждый сотый выиграет по купону на 1 500 рублей для покупок на AliExpress. Розыгрыш продлится до 27 апреля включительно. Все участники получат свои купоны до 30 апреля — они появятся в мини-приложении AliExpress в VK.