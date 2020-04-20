Второй случай коронавируса подтвердился в Таганроге

«Лабораторно подтвержден второй случай заражения коронавирусной инфекцией», — сказано в сообщении.
Всего в городе под медицинским наблюдением находятся 77 человек, за весь период сделали 399 тестов на COVID-19. Пациенты находятся в инфекционном отделении больницы скорой медицинской помощи.
Напомним, в Ростовской области коронавирусом заразились 292 человека, только на 20 апреля выявили 60 новых случаев. За сутки регион занял пятое место по приросту заболевших в стране. В Ростове коронавирусом заразились сто человек, под наблюдением находятся более 400, из них 46 дети.