Второй случай коронавируса подтвердился в Таганроге

Напомним, в Ростовской области коронавирусом заразились 292 человека, только на 20 апреля выявили 60 новых случаев. За сутки регион занял пятое место по приросту заболевших в стране. В Ростове коронавирусом заразились сто человек, под наблюдением находятся более 400, из них 46 дети.