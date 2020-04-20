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Второй случай коронавируса подтвердился в Таганроге

20 апреля 2020, 12:12
Фото: pexels.com
В Таганроге Ростовской области по состоянию на 20 апреля официально подтвердили второй случай заболевания коронавирусом, сообщила городская администрация.

«Лабораторно подтвержден второй случай заражения коронавирусной инфекцией», — сказано в сообщении.

Всего в городе под медицинским наблюдением находятся 77 человек, за весь период сделали 399 тестов на COVID-19. Пациенты находятся в инфекционном отделении больницы скорой медицинской помощи.

Напомним, в Ростовской области коронавирусом заразились 292 человека, только на 20 апреля выявили 60 новых случаев. За сутки регион занял пятое место по приросту заболевших в стране. В Ростове коронавирусом заразились сто человек, под наблюдением находятся более 400, из них 46 дети.

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