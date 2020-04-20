rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За сутки в Ростовской области госпитализировали 37 человек с внебольничной пневмонией

20 апреля 2020, 11:50
Фото: Правительство Ростовской области
С начала апреля в Ростовской области с внебольничной пневмонией в медицинские учреждения госпитализировали 671 пациента, сообщил в ходе брифинга начальник управления госполитики регионального правительства Сергей Тюрин.

По его словам, за прошедшие сутки с таким диагнозом в регионе госпитализировали 37 человек. При этом 18 человек были выписаны из больниц.

Напомним, что каждого пациента, поступающего в лечебные учреждения с внебольничной пневмонией проверяют на коронавирус.

На 20 апреля в Ростовской области было зарегистрировано 60 новых заболевших коронавирусом, а общее число заразившихся составило 292 человека. При этом по числу выявленных заражений за сутки регион оказался на пятом месте в России, без учета Москвы.

Материалы по теме
В Ростове 45 детей находятся под медицинским наблюдением из-за коронавирусаУровень заболеваемости коронавирусом в Ростовской области вырос вдвое за выходные
#Новости#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58