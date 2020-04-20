За сутки в Ростовской области госпитализировали 37 человек с внебольничной пневмонией

По его словам, за прошедшие сутки с таким диагнозом в регионе госпитализировали 37 человек. При этом 18 человек были выписаны из больниц.
Напомним, что каждого пациента, поступающего в лечебные учреждения с внебольничной пневмонией проверяют на коронавирус.
На 20 апреля в Ростовской области было зарегистрировано 60 новых заболевших коронавирусом, а общее число заразившихся составило 292 человека. При этом по числу выявленных заражений за сутки регион оказался на пятом месте в России, без учета Москвы.