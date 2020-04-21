Более 24 тыс многодетных семей Ростовской области получили матпомощь из-за COVID-19

Напомним, доплата составляет пять тысяч рублей, для ее получения не требуется оформления дополнительных документов. Кроме того, семьи с детьми возрастом от трех до семи лет будут получать ежемесячную выплату в размере 5,5 тысячи рублей. Эта мера социальной поддержки охватит около 72 тысяч детей.