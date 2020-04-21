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Posted 21 апреля 2020, 08:56

Published 21 апреля 2020, 08:56

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Более 24 тыс многодетных семей Ростовской области получили матпомощь из-за COVID-19

21 апреля 2020, 08:56
В Ростовской области из-за ситуации с коронавирусом 24,8 тысячи многодетных семей получили материальную помощь, сообщил начальник управления госполитики регионального правительства Сергей Тюрин.

Единовременную денежную выплату в сумме пяти тысяч рублей зачислили на счета многодетных семей. Кроме того, во вторник направили документы на получение материальной помощи еще для 12,4 тысячи ростовских многодетных семей.

Напомним, доплата составляет пять тысяч рублей, для ее получения не требуется оформления дополнительных документов. Кроме того, семьи с детьми возрастом от трех до семи лет будут получать ежемесячную выплату в размере 5,5 тысячи рублей. Эта мера социальной поддержки охватит около 72 тысяч детей.

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