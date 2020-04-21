Более 50 человек с коронавирусом лечатся в ЦГБ Ростова

Всего на лечении находятся 56 пациентов, в том числе 26 ростовчан. В реанимации сейчас семь пациентов, трое подключены к аппаратам ИВЛ.
«Под медицинским наблюдением находятся 397 человек, из них 46 несовершеннолетних. За сутки выбыли из-под наблюдения 33 человека», — уточнили в мэрии.
Добавим, что в области коронавирусной инфекцией заразились 346 человек, на Ростов приходятся 108 граждан. Из них 11 уже выздоровели.
Ранее депутат сравнил жителей Ростовской области со скотиной, когда рассуждал о ситуации с коронавирусом. Стало известно, что более 24 тыс многодетных семей Ростовской области получили материальную помощь из-за COVID-19.