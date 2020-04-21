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Более 50 человек с коронавирусом лечатся в ЦГБ Ростова

21 апреля 2020, 09:21
Фото: gb-1.ru
В Ростове-на-Дону на данный момент в городской больнице № 1 имени Семашко лечение проходят более 50 человек с коронавирусом, сообщили в городской администрации.

Всего на лечении находятся 56 пациентов, в том числе 26 ростовчан. В реанимации сейчас семь пациентов, трое подключены к аппаратам ИВЛ.

«Под медицинским наблюдением находятся 397 человек, из них 46 несовершеннолетних. За сутки выбыли из-под наблюдения 33 человека», — уточнили в мэрии.

Добавим, что в области коронавирусной инфекцией заразились 346 человек, на Ростов приходятся 108 граждан. Из них 11 уже выздоровели.

Ранее депутат сравнил жителей Ростовской области со скотиной, когда рассуждал о ситуации с коронавирусом. Стало известно, что более 24 тыс многодетных семей Ростовской области получили материальную помощь из-за COVID-19.

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