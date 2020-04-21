Индекс самоизоляции в Ростове достиг рекордно низких отметок с начала апреля

Несмотря на рост числа заболевших COVID-19, только за последние сутки коронавирус диагностировали у 54 жителей области, люди игнорируют режим обязательной самоизоляции и выходят на улицу. Так, на 14.00 мск 21 апреля индекс самоизоляции в южной столице составил всего 2.2 пункта. Тогда как в понедельник, 20 апреля он составлял в среднем 2.8 пункта.
Самый высокий показатель самоизоляции (4 пункта) был зафиксирован в Ростове 5 апреля. В пасхальное воскресенье, 19 апреля, индекс составил 3.7 пункта.
Напомним, что общее число заразившихся коронавирусом в Ростовской области составило 346 человек, 15 из них выздоровели. В Ростове было зафиксировано 108 случаев заболевания.