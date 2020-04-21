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Индекс самоизоляции в Ростове достиг рекордно низких отметок с начала апреля

21 апреля 2020, 12:10
Фото: RostovGazeta
Индекс самоизоляции в Ростове-на-Дону продолжает падать, каждый день на улицы города выходит все больше людей, гласят данные онлайн-сервиса.

Несмотря на рост числа заболевших COVID-19, только за последние сутки коронавирус диагностировали у 54 жителей области, люди игнорируют режим обязательной самоизоляции и выходят на улицу. Так, на 14.00 мск 21 апреля индекс самоизоляции в южной столице составил всего 2.2 пункта. Тогда как в понедельник, 20 апреля он составлял в среднем 2.8 пункта.

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Самый высокий показатель самоизоляции (4 пункта) был зафиксирован в Ростове 5 апреля. В пасхальное воскресенье, 19 апреля, индекс составил 3.7 пункта.

Фото: yandex.ru/maps/covid19/isolation

Напомним, что общее число заразившихся коронавирусом в Ростовской области составило 346 человек, 15 из них выздоровели. В Ростове было зафиксировано 108 случаев заболевания.

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