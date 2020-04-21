Коронавирус не повлиял на сроки проведения полевых работ в Ростовской области

По его словам, коронавирус никак не сказался на порядке и сроках проведения весенних полевых работ в регионе. Гончаров пояснил, что работы ведутся четко по плану и в соответствии с технологиями. Ведется весенний сев, техника работает. «Посеяно более 40% из 1,8 миллиона гектаров, которые мы должны посеять в весенний сев, пояснил замгубернатора.
Он также добавил, что из-за погодных условий, сев ведется более быстрыми темпами, чем в 2019 году. При этом сев ранних зерновых в регионе уже был практически завершен.
Ранее региональный Минсельхоз сообщил, что в Ростовской области закончились свободные территории для посева озимых.